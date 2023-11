Disabile lasciato a piedi dal taxi: "Aumentare licenze dedicate al 50 percento"

Occorre fare uno sforzo ulteriore perché "le 72 licenze che verranno messe a bando entro fine anno comprendano una percentuale congrua di veicoli atti al trasporto delle persone disabili (il 50%)". Questo sostiene l'ex numero uno Acli ora consigliere comunale per la lista Anche tu Conti in merito al caso di Giuseppe, un disabile che nei giorni scorsi protagonista di uno spiacevole episodio occorso con un'auto bianca in quel di Granarolo. In questi giorni, proprio un accordo tra Comune e taxi ha nelle premesse -tra le altre cose- l'aumento ponderato delle licenze taxi e l'introduzione di alcuni strumenti per monitorare la disponibilità delle auto bianche.

"Lasciato a piedi di sera, al freddo e al buio nella zona artigianale di Granarolo dell'Emilia, dopo aver prenotato e addirittura confermato l’arrivo di un taxi, è inaccettabile. Dico sempre che il benessere di un territorio si misura su quello dei cittadini meno fortunati, altrimenti non c’è classifica che tenga" ha sottolineato Diaco in un comunicato.

L’organico attualmente in servizio -ricorda l'ex numero uno Acli- è formato da "245 NCC e 722 taxi di cui: 18 territoriali (che svolgono il servizio a giorni alterni nel Comune di provenienza), 31 prioritari (per il trasporto di persone con disabilità anche grave), 16 con veicoli obbligatoriamente elettrici. Dell’attuale flotta il 41% è ibrido, il 39% circa è diesel, il 3% è elettrico (dati aggiornati

a marzo 2023)".

Infine, conclude Diaco "penso il servizio di trasporto pubblico bolognese non sia del tutto a misura di disabile. Una percentuale ben più alta della flotta dovrebbe essere quindi attrezzata per il trasporto disabili, perché questa può funzionare regolarmente anche per trasportare persone normoabili, ma il viceversa non è mai possibile".

La disavventura di Giuseppe

Riportato nei giorni scorsi dal Resto del Carlino è l'episodio accaduto a Giuseppe, un lavoratore affetto da una grave forma di sclerosi multipla che non ha visto arrivare il taxi a lui dedicato nonostante una doppia prenotazione effettuata dalla compagna, Sara Vacchi, che ha raccolto e rilanciato la spiacevole vicenda. Chiamata un'auto bianca attrezzata all'uopo una decina di giorni addietro e fatta pure una telefonata di conferma, alla sera di qualche giorno prima il taxi non è però arrivato all'appuntamento con l'uomo, lasciandolo nel tardo pomeriggio nella zona artigianale di Granarolo. Sempre stando al racconto della donna, la cooperativa dei taxi ha poi chiamato porgendo le scuse più sentite ma non trovando nessuna soluzione nell'imminenza, lasciando quindi a a Vacchi l’incombenza di andare a prendere il compagno per riportarlo a casa, a Castenaso.