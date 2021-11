Ai disabili delle case popolari un servizio di accompagnamento allo stadio: "Un po' di svago per i più fragili"

I disabili bolognesi che vivono nelle case popolari potranno accedere a un servizio gratuito di accompagnamento allo stadio per poter tifare Bologna. “Sono molti gli utenti con disabilità, alle quali è spesso negato il piacere di un diversivo fuori dalle mura di casa - spiega Alessandro Alberani, Presidente di Acer - sia per ragioni economiche sia per questioni logistiche, come la necessità di avere un mezzo di trasporto adeguato per essere accompagnati. Il patto di collaborazione con PMG Italia ci permette di offrire agli utenti di Acer con maggiori fragilità qualche momento di svago per tifare la loro squadra del cuore, il Bologna.

"Il lancio di questo progetto coincide con le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre e per questo abbiamo deciso di richiamare l’attenzione su di un problema doppiamente drammatico e spesso sottaciuto quale la violenza sulle donne con disabilità. Queste sono donne che subiscono una doppia discriminazione: sulle pari opportunità in quanto donne e sulla mancanza di partecipazione alla vita sociale in quanto disabili. Con il progetto di Bologna For Community cerchiamo di dare un piccolo contributo per ovviare a questo”.

Il patto di collaborazione: come nasce e in cosa consiste

Dalla collaborazione tra Bologna Fc 1909 S.p.A., PMG Italia SpA Società Benefit, e Io Sto Con ONLUS, è nato nel 2019 “Bologna For Community”, un’azione sociale per agevolare la partecipazione delle persone diversamente abili alla vita del Bologna Fc. Oggi ACER Bologna stringe un patto di collaborazione per estendere questa opportunità ai propri utenti. I progetti di PMG Italia nascono con lo scopo di garantire e migliorare i servizi di accompagnamento delle persone con fragilità e disabilità verso attività sociali, di tempo libero, lavorative, terapeutiche e civiche con oltre 900 veicoli attrezzati al trasporto di persone con disabilità circolanti sul territorio nazionale e oltre 700 amministrazioni locali partner. Obiettivi comuni al Bologna FC, che già da tempo prevede condizioni agevolate per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

In questo contesto si inserisce il patto di Collaborazione tra PMG Italia e Acer Bologna, grazie al quale tutti gli utenti con disabilità e fragilità che vivono nelle case popolari potranno usufruire del servizio Bologna For Community, al fine di abbattere ulteriormente le barriere architettoniche, motorie e sociali nel territorio. Con tre mezzi attrezzati messi a disposizione da PMG Italia e guidati dai volontari di Io Sto Con e Auser Bologna, Bologna For Community garantisce anche alle persone più fragili autonomia, partecipazione e integrazione sociale.

Violenza sulle donne con disabilità: la giornata del 21 novembre

Bologna For Community, inaugurato nel 2019, prevede anche iniziative speciali come quella della giornata del 21 novembre per la partita Bologna FC-Venezia, in occasione della quale il servizio di accompagnamento sarà dedicato interamente al contrasto della violenza sulle donne disabili. Grazie alla collaborazione con AIAS Bologna ONLUS e CHIAMA chiAMA, il servizio dell’Associazione

MondoDonna Onlus per il contrasto alla violenza sulle donne disabili, Bologna FC, PMG Italia e ACER vogliono dire tutti insieme “NO alla violenza sulle donne”, con la forza delle grandi squadre. Bologna For Community inoltre accompagnerà allo Stadio alcune donne con disabilità in rappresentanza di tutte quelle che non possono godere di un diritto così semplice come godersi una giornata in compagnia. Parteciperanno inoltre la Vice Presidente della Regione Elly Schlein, la Vice Sindaca Emily Clancy, assessori, consiglieri comunali e imprenditori bolognesi, uniti in un simbolico abbraccio a tutte le donne che ogni giorno combattono per uscire dalla violenza.