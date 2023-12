Disabilità, il primo podcast fatto da ragazzi con Sindrome di Down nasce in via Saragozza

Un mezzo perfetto per raccontare le esperienze dei giovani adulti con Sindrome di Down, che fanno scuola di autonomia ogni giorno: si chiama “Una storia d’Idee” il primo podcast realizzato da giovani con disabilità ed è nato a Bologna, in quella Associazione di Idee di via Saragozza che in 20 anni di vita (li compie proprio nel 2023) ha sperimentato moltissimo, lanciando progetti che sono stati poi presi d'esempio come buone pratiche. Si sono impegnati tanto Eugenio, Giovanni, Tobia e Federico e si sono messi in gioco parecchio, ma alla fine si piacciono in quelle cinque puntate che trattano ognuna un tema differente, dal lavoro alle relazioni, dall'essere adulti all'indipendenza: "Abbiamo fatto fatica, ma adesso se dovessimo dire cosa è stato più difficile, non lo sappiamo. Ricordiamo che è stato bello e che ci siamo divertiti. E che abbiamo avuto ospiti molto importanti" dicono. Il progetto arriva alla vigilia del 3 dicembre, Giornata mondiale della disabilità.

Come è nato questo podcast lo spiega Irene Centonze, pedagogista e responsabile del progetto: "L’idea di realizzare questo podcast nasce dall’esperienza svolta nel laboratorio di Idee per la mente. Ha l’obiettivo di raccontare, attraverso parole chiave, il lavoro educativo che ha accompagnato il percorso di crescita dei giovani adulti di associazione d’idee, un percorso durato negli anni e che prosegue ancora oggi, in cui si sperimentano abilità e capacità personali per diventare indipendenti. Un racconto fatto dalle loro parole, che condividono idee e riflessioni in un confronto con esperti del tema trattato in ogni puntata. Il laboratorio di idee per la mente è stato pensato per offrire ai partecipanti l’opportunità di informarsi su ciò che accade attorno a loro. Seguire i loro interessi su politica, scienza, attualità rendendo il materiale più accessibile e chiaro e sostenendoli nell’espressione delle loro idee. La nostra prerogativa non è quella di realizzare un prodotto podcast perfetto a livello tecnico, ma di condividere l’esperienza con gli strumenti che i ragazzi riescono a utilizzare: cellulare, computer, cuffie".

Le persone devono sapere che l'inclusione reale e profonda esiste: ecco un esempio

«Il progetto del podcast è il risultato di tanti anni di lavoro dell’associazione, che crede sempre nell’importanza di coinvolgere le persone con disabilità in percorsi interessanti e che possano affinare e migliorare tante competenze - spiega Giacomo Busi, progettista e responsabile delle attività educative di Associazione di Idee – ‘Una Storia d’Idee’ fa proprio questo, unisce il divertimento e il piacere delle nuove tecnologie, all’apprendimento cognitivo del loro uso consapevole e corretto. Il territorio e i cittadini devono sapere che c’è la possibilità di una inclusione profonda e reale, è avviene ogni giorno, mettendo in campo idee e laboratori. Oltre a questo progetto abbiamo in atto un laboratorio di autonomie di vita, un laboratorio floreale e un laboratorio di cucina; ma presto avremo nuove sorprese».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

20 anni di Associazione di Idee: da Gianni Morandi al bed&breakfast

Nella primavera del 2003 un gruppo di 5 donne con differenti professionalità (psicologa, pedagogista, educatrici, insegnanti) hanno fondato Associazione di Idee. L'idea di base era mettere a disposizione le competenze di ognuna nella realizzazione di progetti in ambito sociale, educativo e scolastico che spaziavano dai laboratori per bambini e ragazzi, all'area della disabilità fino al sostegno alle famiglie e alla formazione degli educatori e insegnanti.

Come racconta Rosanna De Sanctis, presidente dell’associazione: "La finalità è sempre stata quella di accompagnare bambini e ragazzi, giovani e adulti affinché potessero sviluppare stima di sé, autoefficacia ed autodeterminazione attraverso il riconoscimento delle proprie capacità. Negli anni con l’aiuto di professionisti abbiamo svolto attività educative come il centro estivo ‘Officina delle iDee’ (16 edizioni consecutive) modello di inclusione sociale, attività educative nelle scuole; inclusione delle persone con disabilità (Casa delle Idee, Bnb Via delle Idee, collaborazione con Cuoarreda;) consulenza psico-pedagogica per l’età dello sviluppo; laboratori per l’infanzia e l’adolescenza; laboratori per adulti, e attualmente attività di formazione per educatrici e insegnanti 0/6 e formazione alla genitorialità (Comune di Bologna). A fianco a questi interventi abbiamo sempre svolto attività culturali come il cortometraggio ‘Sognando Gianni Morandi’ e la mostra fotografica ‘Se Mi Guardi’. Crediamo nell'importanza di fare rete, di connettersi con la comunità, e di creare relazioni perché è solo nella relazione che una persona sperimenta di esistere, impara a pensare e a sentirsi in rapporto ad un altro che lo riconosce".