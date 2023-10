Disability Pride, il corteo sfila nel centro città. Clancy: “Costruiamo una città inclusiva”

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre, il Disability Pride, la manifestazione che mette al centro le rivendicazioni delle persone disabili. Tra le centinaia di persone che hanno preso parte al corteo, che da piazza XX Settembre ha sfilato su via Indipendenza fino a Piazza Maggiore, c’era anche la vicesindaca Emily Clancy.

“Il Disability Pride di Bologna celebra la forza e la diversità delle persone disabili – scrive Clancy in un post Facebook – mettendo in luce temi cruciali come l'accessibilità e il diritto all’assistenza personale per una vita autonoma. Dall'importanza di rendere i luoghi commerciali accessibili a tutt*, ai servizi che devono essere pensati sin dalla loro concezione fruibili da ogni corpo e ogni mente, fino alle case, che dovrebbero essere spazi accoglienti per ogni abitante”.

“Tutte e tutti – conclude la vicesindaca – dobbiamo assumerci collettivamente un impegno comune per costruire una società inclusiva, che valorizzi la diversità di ogni persona”.