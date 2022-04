Disagi People Mover: "C'è una navetta ferma da settembre"

I tormenti del People mover di Bologna? "Dopo settembre c'è stato un inasprimento dei disservizi dovuti essenzialmente al fatto che è venuta meno la possibilità di utilizzare un veicolo": a inizio settembre, infatti, "un veicolo ha avuto un guasto ad una ruota e a tutt'oggi non è ancora in servizio, questo ha comportato che tutto il sistema deve lavorare esclusivamente con due veicoli, quindi ogni volta che uno dei due va in manutenzione o c'è il minimo guasto, il servizio ha un degrado piuttosto veloce".

A spiegarlo è la Responsabile unica del procedimento (Rup), Mirka Rivola, oggi durante una commissione del Consiglio comunale. Come riporta l'agenzia Dire. Il terzo mezzo in pratica è quello di riserva: è pensato per "entrare in servizio quando uno degli altri due va in manutenzione o a supporto del servizio nei momenti di punta. Il venir meno del terzo veicolo ormai da sette mesi comporta quello che abbiamo visto oggi", continua Rivola, ricordando che "c'è stato addirittura un momento in cui i due veicoli dovevano viaggiare uno dietro l'altro diminuendo la frequenza dei passaggi e creando code".

In realtà, quindi, "i problemi sull'infrastruttura che hanno comportato un fermo sono stati pochi: tutto il resto gira intorno a questa situazione", spiega la Rup, aggiungendo che "tre veicoli oggi sarebbero sufficienti per dare la risposta che l'utenza chiede".

L'inserimento fin da subito di un terzo veicolo "fu proprio una delle prescrizioni del Comune, mentre nella proposta di gara c'erano solo due navette", sottolinea il dirigente dell'area Mobilità del Comune, Cleto Carlini: questo con l'obiettivo di "assorbire gli eventuali picchi di utenza e garantire un servizio più stabile che non risentisse delle turbolenze legate a eventuali indisponibilità temporanee di un mezzo".

E su questo "siamo stati profetici", aggiunge Carlini, affermando che ora "il problema va risolto, va risolto bene e non per pochi mesi ma in modo definitivo". Nella concessione, poi, è prevista anche la possibilità di aggiungere un quarto mezzo.

"E' un'opportunità che oggi ancora non è stata messa in campo, perché richiederebbe tempi e costi veramente molto ingenti- afferma Rivola- però sicuramente è una di quelle opportunità che non dobbiamo dimenticare nel tempo e speriamo che prima o poi possa avverarsi, perchè vorrebbe dire che l'infrastruttura ha richiesta e una sostenibilità economica tale da mettere in pista anche questa".