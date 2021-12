Scoperta discarica abusiva a Sant’Agata Bolognese: nei guai titolare di un'impresa edile | FOTO

Dalle reti, agli elettrodomestici, ai divani, ai laterizi. Il Nucleo Ambientale della Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna, ha scoperto un’ingente quantità di rifiuti derivanti dall’attività di demolizione e costruzione di immobili. La discarica individuata grazie a una segnalazione, si trova in comune di Sant’Agata Bolognese, su un’area di proprietà di un’impresa edile.

Rifiuti misti da demolizione e costruzione: laterizi, cemento, ceramiche, cartongesso oltre a imballaggi, guaina di tipo bitumoso, cavi elettrici, plafoniere, residui di pannelli isolanti, bombole metalliche, materiali plastici e legnosi, materiali isolanti da parete esterna nonché rifiuti vari riconducibili agli urbani ingombranti ed alcuni elettrodomestici in abbandono.

E' stato accertato che i rifiuti non risultavano divisi per tipologia e provenivano da diversi catnieri, poi trasportati all’interno dell’area in mancanza di autorizzazioni ambientali allo stoccaggio. La titolare dell’impresa edile è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi mentre i materiali, oggetto delle verifiche degli Agenti di Polizia Locale, sono stati posti sotto sequestro. Il passo successivo sarà l'obbligo per l'azneinda coinvolta di smaltire i rifiuti in modo corretto.