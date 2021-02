Sasso Marconi: al via il disco orario in 42 posteggi del centro

Da lunedì 1 febbraio 2021 in alcune zone del centro di Sasso marconi la sosta è regolamentata con disco orario nei giorni infrasettimanali, nelle fasce orarie 8.30/12.30 e 15.30/19.30.

Come spiega una nota del Comune, "i posteggi interessati sono quelli situati lungo la parte alta di Via Stazione (tra gli incroci con Via Porrettana e Viale Kennedy) e in Via Porrettana - si legge - nel tratto compreso tra gli incroci con Via Achillini e Via Helston: l’introduzione della sosta con disco orario completa la riconversione di questi posti auto (in tutto 32), in cui fino a qualche mese fa la sosta era a pagamento.

A questi si aggiungono altri 10 posteggi lungo Via del Mercato, dall’incrocio con via Porrettana al civico 18 (si tratta dei posti auto a lato delle attività commerciali).



La sosta con disco orario è consentita per un massimo di 60 minuti con l’unica eccezione degli spazi davanti al civico 473 di Via Porrettana, dove si potrà sostare per 30 minuti max.



"Un’operazione, questa, che rientra in un complessivo piano di riorganizzazione della sosta e della mobilità - conclude il Comune - finalizzato a migliorare la fruibilità del centro cittadino e a facilitare l’accesso degli utenti alle attività commerciali del capoluogo".