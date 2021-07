La storica discoteca di Crespellano sta per essere demolita: ci suonarono grandi come Dalla, fu set per gli 883

Lucio Dalla, Loredana Bertè, Ornella Vanoni. Questi e tanti altri grandi artisti si sono esibiti nella storica discoteca di Crespellano sta per essere demolita: le immagini dall'alto hanno dello spettacolare e si vedono le "cupole" nelle quali, soprattutto nella sua âge d'or (gli anni '80), tantissimi bolognesi hanno ballato e si sono divertiti. Battezzata come "Pick Pack" cambiò poi diversi nomi: “Les Pois”, “Extasy”, e per ultimo “Il Tempio”.

Le iconiche cupole del Pick Pack stanno per lasciare spazio a un'azienda meccanica e le gru sono già in azione. A documentare il tutto dall'alto il gruppo "Casalecchio in volo" che usa i droni per avere delle visioni inediti del nostro territorio. Una bella curiosità su questa discoteca? Fu il set del video degli 883 per la canzone "Come mai".