Si torna in discoteca e si balla senza mascherina: ok del Cts

C'è l'ok del Cts - Comitato tecnico scientifico per il ritorno nelle discoteche e sale da ballo nelle regioni in zona bianca con una capienza, compreso il personale, del 35% al chiuso e del 50% all'aperto.

Green pass obbligatorio come anche l'uso della mascherina chirurgica ad eccezione del ballo.

Anche il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, si è espresso più volte a favore della riapertura dei locali da ballo con Green pass: "Secondo me su quello il Governo sta sbagliando - aveva detto - perché è un proliferare di feste private in cui nessuno controlla.

Le misure in sintesi

in zona bianca;

con una capienza al 35% al chiuso e al 50% all'aperto;

con la registrazione dell'accesso per un eventuale tracciamento;

solo con Green pass;

solo con impianti di aereazione;

con l'uso obbligatorio dei bicchieri monouso;

frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali;

mascherina ma non mentre si balla (paragonabile alle attività fisiche).

Il Consiglio dei ministri per la riapertura

Potrebbe tenersi giovedì pomeriggio un nuovo consiglio dei ministri per varare un decreto per aumentare la capienza di teatri, cinema e impianti sportivi. Possibile anche il confronto sulla riapertura delle discoteche dopo il parere di oggi del Cts. La seduta però al momento non è stata ancora convocata.