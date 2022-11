Troppi clienti nella discoteca del centro: il questore la chiude

Un altro esercizio chiuso dal questore di Bologna, dopo l'esito dei controlli del personale della Divisione Polizia

Amministrativa e Sociale nella notte tra il 4 e il 5 novembre.

Il locale notturno in questione si trova in via Sampieri, in pieno centro storico, e, secondo la relazione degli agenti, il numero di avventori presenti all’interno superava di gran lunga la capienza massima consentita dalla licenza di agibilità del locale, risultavano dunque contemporaneamente presenti per oltre il doppio rispetto al numero consentito.

All’esito di ulteriori accertamenti, il questore Isabella Fusiello ha disposto la sospensione della discoteca per 6 giorni dalla data di notifica del provvedimento, eseguito nella giornata di ieri.

Sempre l'8 novembre, il questore ha fatto scattare i sigilli per un locale della zona Corticella per due settimane. La decisione è arrivata dopo alcuni controlli delle forze dell'ordine nel bar e all'identificazione di diverse persone con precedenti penali all'attivo e in un caso persino ad un arresto.