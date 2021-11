Discoteche, riapre anche il Matis dopo il restyling: ingresso solo ai maggiorenni con green pass

Il Matis Dinner Club di Bologna, dopo il restyling e una nuova gestione, affidata al gruppo di lavoro della Villa delle Rose di Misano Adriatico e del Peter Pan di Riccione, sabato 13 novembre inaugura la ripartenza.

Dopo il sabato inaugurale, il locale di via Rotta sarà aperto ogni venerdì, sabato e prefestivi, funzionerà sia

come ristorante sia come discoteca.

L’ingresso al Matis è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di green pass.

Le regole per andare a ballare

Green pass per entrare, la mascherina può essere tolta solo quando si balla. LA capienza per i locali al chiuso è del 35 % con tracciamento obbligatorio per tutti.

Inoltre il Comitato Tencico Scientifico detta le regola per la "presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo Iss; l'uso obbligatorio dei bicchieri monouso; la garanzia della possibilità di frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali l'utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo, paragonabile alle attività fisiche al chiuso".