Dalla Regione 9 milioni all’anno per ridurre la dispersione di acqua

Azione della Regione Emilia-Romagna per contrastare la dispersione di acqua. Da viale Aldo Moro è arrivato il sì all’intervento da 9 milioni di euro l’anno per i lavori di manutenzione e riqualificazione idraulica degli alvei e delle aree di pertinenza del reticolo idrografico, ma anche per azioni rivolte a limitare la veicolazione delle acque meteoriche verso le reti fognarie in ambito urbano o per contrastare i fenomeni inquinanti.

L’intervento è stato approvato in commissione Bilancio nell’ambito dell’atto della giunta regionale che stabilisce gli indirizzi e le linee guida per gli interventi rivolti al potenziamento dei servizi ecosistemici, come l’acqua, collegati all’utilizzo delle risorse d’acqua ad uso civile, a partire dalla gestione delle opere del servizio idrico. Le spese per realizzare questi interventi, scrive la Regione in una nota, saranno coperte dalle tariffe del servizio idrico integrato, circa due euro a cittadino ogni anno.