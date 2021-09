Vaga per le campagne durante il diluvio, salvato dai carabinieri

Disavventura a lieto fine per un ottantenne di Sant'Agata Bolognese, uscito ieri poco prima del primo nubifragio e poi soccorso dai carabinieri in aperta campagna. A dare l'allarme sono stati i parenti del signore, che non lo hanno visto rientrare mentre fuori infuriava il maltempo. Alla fine l'ottantenne è stato rintracciato nella frazione di Amola, a diversa distanza da casa, in evidente difficoltà e senza più orientamento. Dopo essersi accertati che il signore stesse bene, i militari hanno avvisato la famiglia del rintraccio.