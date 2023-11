Dissesto idrogeologico, la Regione investe 33 milioni per 44 progetti

Rafforzamento degli argini, mitigazione delle frane e del rischio sulla costa, adattamento ai cambiamenti climatici. Sono 44 in tutto gli interventi contro il dissesto finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con 33 milioni di euro grazie alle risorse del Programma Fesr 2021-27.

I progetti sono stati presentati dalla Protezione civile, Aipo e Arpae. "Da inizio mandato abbiamo attivato o in programma oltre 4.800 interventi, con un investimento di più di 1,1 miliardi di euro- dichiara la vicepresidente Irene Priolo- a questi si stanno sommando i cantieri delle somme urgenze e di ulteriori interventi aperti a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo di maggio". Quello dell'Emilia-Romagna, continuano Priolo e l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, "è un territorio fragile, oggi più che mai, e la prevenzione del dissesto è quindi fondamentale.

E' anche per questo che abbiamo deciso di destinare queste risorse europee per finanziare una serie di interventi volti a contrastare il rischio idrogeologico, attivare misure di monitoraggio e rafforzare presidi". Una volta accolte le proposte di intervento, ora dovrà essere sottoscritta una convenzione con i tre soggetti per determinare modalità e tempi di attuazione delle opere. Oltre quattro milioni di euro sono destinati al piacentino, 8,6 milioni di euro per il parmense, 2,5 milioni per la provincia di Reggio Emilia, 1,6 milioni per il modenese, oltre 2,7 milioni per la provincia di Bologna, 3,6 milioni per il ferrarese, 1,3 milioni per la provincia di Ravenna, un milione per Forlì-Cesena e 1,5 milioni per il riminese. A questi si aggiungono 4,7 milioni complessivi per diversi interventi trasversali in varie province.