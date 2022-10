Distretto solidale di via Abba, inaugura il servizio socio-educativo

Questo pomeriggio, venerdì 28 ottobre, alle 17 nell’ambito della Settimana del Sindaco al Quartiere Savena, verrà inaugurato il servizio socio-educativo nel “Distretto Solidale Abba”, via Cesare Abba 18/A-B. Parteciperanno la vicesindaca Emily Clancy, l’assessore al Welfare Rizzo Nervo, la delegata a Quartieri e politiche per il terzo settore Erika Capasso e la delegata alla Cultura Elena Di Gioia.

Di cosa si tratta

Si tratta del primo servizio socio-educativo del Quartiere Savena ed è rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi in età 6-13 anni a rischio dispersione scolastica ed esclusione sociale.

La nascita di questo servizio si colloca nel processo di rigenerazione della zona di via Abba, in cui sono concentrati il maggior numero di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica del quartiere, andando così a completare il “Distretto solidale” che si compone di 12 locali commerciali posti al piano terra, tra il civico 18/A ed il 28/D, dati in gestione a soggetti del Terzo settore, che hanno recentemente sottoscritto un Patto generale di collaborazione, per sviluppare nuovi progetti di comunità: lo sportello Lavorienta, l’atelier artistico, il laboratorio fotografico, lo sportello salute di Auser, la sartoria e l’emporio solidale.

