Cannabis 'vera' nel distributore in tabaccheria: in manette il titolare

Altro che light, la cannabis nel distributore era 'vera'. Sono scattate le manette per un 26enne cittadino italiano e titolare di una tabaccheria a Bologna città, per spaccio di droga. I carabinieri hanno infatti trovato la sostanza stupefacente -nella sua versione illegale- contenuta nelle bustine del dispenser, assieme ad altra droga e a qualche pianta coltivata, quest'ultima contenuta in casa.

Secondo quanto ricostruito dai militari, da tempo in effetti, proprio al distributore in questione, molti clienti si stavano accodando per comprare quella che a prima vista era normale cannabis light, quindi con un contenuto di Thc molto basso, intorno allo 0,1-0,2 per cento. I risultati in laboratorio dell'Arma però hanno restituito una percentuale ben superiore, intorno al 15 per cento.

Il controllo che ha portato all'arresto del giovane è scattato a Pianoro. Qui una pattuglia dei carabinieri ha fermato la Panda condotta dal 26enne, trovando oltre a diversi grammi di marijuana e hashish, anche un bilancino di precisione. Da qui la perquisizione a casa (in un altro comune) e il rinvenimento complessivo di 129 grammi di hashish e 1 kg e mezzo circa di marijuana. Ma i controlli a quel punto sono proseguiti anche nella tabaccheria di Bologna, dove mano a mano è emerso tutto il quadro. Ora, su disposizione della Procura, il 26enne è stato portato in carcere.