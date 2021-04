Disturbi alimentari e autolesionismo: a Bologna +30% di autocertificazioni alunni

Ne ha parlato il responsabile Supporto al sistema scolastico del Comune, in commissione: "Stanno esplodendo, abbiamo tolto una parte di esperienza fondamentale per lo sviluppo"

Psicopatologie, disturbi del comportamento alimentare, atti di autolesionismo. A parlarne è Fabio Bastia, responsabile dell'unità Programmazione dell'offerta formativa e Supporto al sistema scolastico del Comune, nel corso di una commissione consiliare.

Sarebbero causate dalle restrizioni causate dal Covid e a Bologna si registra una vera e propria impennata nel numero degli alunni certificati. "In questo momento il numero delle certificazioni è in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' un dato segnalato dall'Ausl e il 30% in più è un numero altissimo", afferma Bastia, aggiungendo che questo incremento "riguarda oltretutto comportamenti che sono diversi da quelli che ci aspettavamo precedentemente, soprattutto sugli adolescenti".

Si tratta di fasce diverse da quelle tutelate dalla legge 104 sulle persone con disabilità, spiega Bastia, citando invece "disturbi legati a psicopatologie emergenti, ritiri importanti, autolesionismi, disturbi del comportamento alimentare". Queste sono "tutte situazioni che stanno esplodendo, perchè evidentemente tutta la fascia dell'infanzia e dell'adolescenza in questo momento sta decisamente male visto che giocoforza, a causa delle situazioni sanitarie presenti - conclude Bastia - le abbiamo tolto una parte di esperienza fondamentale per lo sviluppo". (dire)