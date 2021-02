Ordinanza anti-alcool in centro: verso la proroga del Comune

Il Comune di Bologna è intenzionato a prolungare lo stop alla vendita di bevande alcoliche in centro storico dalle 18 alle 6, stabilito lo scorso 5 febbraio insieme alla decisione di vietare l'accesso a piazza Scaravilli nella stessa fascia oraria.

L'ordinanza anti Covid firmata dal sindaco Virginio Merola conteneva il divieto per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nell'area compresa all'interno dei viali di circonvallazione, di vendere bevande alcoliche dopo le 18 per frenare gli assembramenti serali e uniformare l'orario a quello di chiusura dei bar.

Il provvedimento era in vigore fino a domenica 21 e quindi nel frattempo è scaduto anche perché, a quanto si apprende, l'amministrazione è rimasta in attesa di verificare l'eventuale arrivo di nuove misure da parte del Governo. Ma al momento l'intenzione di Palazzo D'Accursio è quella di rinnovare gli effetti dell'ordinanza, molto probabilmente con tempistiche tali da non lasciare 'scoperto' il prossimo weekend.