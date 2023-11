Si presenta dalla moglie, ma ha il divieto di avvicinamento: 26enne arrestato due volte in 48 ore

Un uomo di 26 anni, straniero, disoccupato, pregiudicato e senza fissa dimora è stato arrestato due volte dai Carabinieri in meno di 48 ore. L’uomo aveva subito un provvedimento di di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nello scorso aprile, ma in poche ore si è presentato per due volte a casa della moglie. Per questo, è stato prima arrestato dai Carabinieri, poi rilasciato e nuovamente arrestato, stavolta finendo in carcere.

Da poco passata la mezzanotte del 26 novembre, il 26enne si è recato a casa della moglie, una donna di 37 anni italiana, residente a Granarolo e di fatto separata dal marito. Resasi conto che l’uomo era fuori dalla sua abitazione, la donna ha allertato il 112: i militari sono giunti sul posto e hanno bloccato l’uomo, portandolo in caserma. Dopo una notte in caserma, l’uomo è stato rimesso in libertà la mattina del 27 novembre, ma alle ore 18.30 ecco una seconda chiamata della donna. Stavolta il marito aveva scavalcato la recinsione e girovagava per il giardino dell’abitazione, cercando un modo di entrare. Nuovamente immobilizzato e trasferito in caserma dai Carabinieri, l’uomo è stato giudicato con rito direttissimo e tradotto in carcere.