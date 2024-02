"Dai pedinamenti arrivò al tentativo di soffocarmi con sciarpa e cuscino": ennesima storia di stalking

Aveva iniziato a minacciarla e a pedinarla fino ad arrivare ad aggredirla e a tentare di ucciderla soffocandola. L'ennesima storia di violenza contro una donna e stalking viene stavolta dalla pianura bolognese. I Carabinieri di Altedo sono intervenuti per mettere il braccialetto elettronico a un 33enne italiano indagato per atti persecutori nei confronti della ex, una donna di 44 anni.

L'uomo, sottoposto a divieto di avvicinamento, era già noto alle forze dell'ordine perché già autore di svariate violenze nei confronti della donna. Non accettando la fine della loro relazione, il 33enne aveva cominciato ad avere atteggiamenti di stalking che presto sono sfociati in violenze fisiche. A giugno 2022, mentre si trovava per strada seduta in macchina con il suo figlio minorenne, la donna era stata colpita al volto dall'uomo dopo che l'aveva fatta sporgere dal finestrino.

L'escalation di violenza raggiungeva il suo apice durante le sfuriate dell'uomo, ha raccontato la donna i Carabinieri: "Arrivò ad afferrarmi i denti dell'arcata inferiore cercando di strapparmeli, tanto che sono dovuta ricorrere a cure odontoiatriche". In un' altra occasione, ha continuato la donna, l'uomo ha cercato di strangolarla con la sua sciarpa, "stringendola forte al collo e coprendomi il volto con il cuscino fino a farmi quasi soffocare".

Spesso l'uomo si presentava anche nel locale dove lavora la sua ex, e l'aggrediva davanti ad alcuni avventori e spinta nel bagno. In una circostanza aveva impedito alla donna di chiamare le forze dell'ordine strappandole il telefono di mano.. Da ultimo, a fine 2022, la donna, nel rientrare in casa insieme ad un suo amico, ha trovato il suo ex compagno seduto in cucina, e quindi ritendo che quest’ultimo fosse ancora in possesso di una copia delle chiavi dell’abitazione, è stata costretta a cambiare la serratura dell'ingresso per impedirgli di tornare.

Comportamenti che causarono un grande stato di ansia e di paura nella donna, che decise di sporgere querela. I Carabinieri, dopo aver rintracciato il 44enne, gli hanno notificato la misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna.