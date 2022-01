Divieto manifestazioni nel centro storico, il prefetto: "Verso il rinnovo" |VIDEO

Sta per scadere la direttiva che vieta le manifestazioni nel centro storico di Bologna, per prevenire gli assembramenti, visto l'alto numero di contagi da covid, ma potrebbe essere riconfermata per tutto il mese di febbraio.

E' un'ipotesi annunciata dal nuovo prefetto di Bologna, Attilio Visconti, che questa mattina ha incontrato i vertici e i militari del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri: "Ho gia avuto contatti con le forze di polizia e con l'amministrazione comunale" ha detto ai cronisti e, in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica che si terrà il 1° febbraio Visconti porterà sul tavolo la direttiva che scade il 31 gennaio - credo che la rinnoveremo per un altro mese fino al 28", ha detto ai cronisti.

Sabato 29 gennaio, intanto, i cosiddetti "no green pass" hanno già confermato la manifestazione a Bologna, come accade ormai dall'estate scorsa: "Sono tra i più convinti che il covid vada combattuto con l'unico strumento, ossia il vaccino", ha replicato il prefetto.