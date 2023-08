Documenti rubati per avere il passaporto italiano

Nei giorni scorsi l’Ufficio Passaporti della Questura di Bologna ha portato alla luce una frode per ottenere

passaporti italiani.

La vicenda coinvolge due persone che si sono presentate al Consolato d’Italia Erbil (IRAQ) presentando i documenti per richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), e quindi ottenere il passaporto italiano.

Gli accertamenti hanno però evidenziato alcune discrepanze nei documenti italiani e iracheni. Ulteriori approfondimenti hanno poi rilevato che i documenti erano stati rubati e successivamente contraffatti: sono stati quindi denunciati per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, ricettazione e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale.