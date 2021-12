Aeroporto, in valigia tre portafogli in pelle di pitone: multa e sequestro

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'Ufficio di Bologna - Sezione Operativa Territoriale (SOT) Aeroporto, con i finanzieri del I Gruppo Bologna, hanno sequestrato tre portafogli in pelle di pitone, proibiti in base normativa per la salvaguardia di specie di flora e fauna tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES).

"Abilmente occultati tra gli effetti personali di un passeggero in arrivo dal Senegal via Parigi", spiega una nota, gli oggetti erano sprovvisti della prevista documentazione, nonché dei regolari certificati d'importazione CITES richiesti dalla normativa internazionale.

L'introduzione nel territorio nazionale degli oggetti personali riconducibili a specie indicate nella Convenzione di Washington è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 3mila a un massimo di 15mila euro e con la confisca degli oggetti. "L'attività di contrasto al commercio di specie a rischio di estinzione è considerata di estrema importanza dalle Autorità aeroportuali preposte al controllo - precisa la nota - a tal fine, vengono quotidianamente eseguiti controlli nei confronti di passeggeri e merci in arrivo e in partenza dallo scalo bolognese".