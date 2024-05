"Dolore toracico, essenziale riconoscerlo": l'esperto spiega come e quando dipende dal cuore | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo il decesso al Cau di Budrio di un anziano che lamentava un dolore toracico, intervengono sull'argomento gli "addetti ai lavori". Per fare chiarezza. La corretta informazione, infatti, in casi come questo può anche salvare una vita.

Partiamo dalle basi. È necessario "non sottovalutare l'origine del dolore toracico" - come avverte Simone Baroncini, referente medico della CO118 Emilia Est - "se si parla di origine cardiaca è importante anticipare i tempi". Lo si riconosce ad esempio dalla durata: "Non è il dolore che dura pochi secondi - spiega il medico - e neanche mesi o settimane... Il paziente che riscontra un dolore toracico di tipo cardiaco normalmente lo descrive come un senso di oppressione. Non è sempre un dolore di tipo acuto, non passa con i farmaci ... è fondamentale non sottovalutarlo e soprattutto è opportuno chiamare il 118".

Ci sono poi dei segnali che occorre sapere decifrare. "Nella opinione comune - sottolinea Baroncini - il torace è riguarda solo la gabbia toracica, ma in realtà il dolore toracico di origine cardiaca può avere anche un'origine epigastrica, dallo stomaco, all'ombelico, al collo".

Ma come si procede in caso di problemi cardiaci? "Grazie all’intervista e agli algoritmi dedicati, riusciamo a identificare il codice colore e individuare il mezzo più appropriato per intervenire - spiega Andrea Franceschini, coordinatore infermieristico della Centrale Operativa 118 Emilia Est - in patologie tempo-dipendenti o patologie di rete (ictus, infarto o trauma) possiamo ridurre l'intervallo libero da terapia".

"Una volta che l'utente chiama il 118, il sistema prende in carico tutto il servizio, dalla chiamata fino all'arrivo del mezzo di soccorso, e l'operatore lascerà soltanto quando un professionista del territorio avrà preso in carico l'utente. Durante il trasporto verso l'ospedale facciamo comunque la terapia in itinere".