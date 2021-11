Trasporti gratis per studenti under19. C'è tempo fino al 15 novembre

La Regione proroga i tempi per richiedere gli abbonamenti gratuiti al mezzo pubblico, bus e treni, destinati agli under 19 sui percorsi casa-scuola. La possibilità di fare la domanda per "Salta su" è stata prorogata infatti al 15 novembre.

L'iniziativa, rivolta agli studenti residenti in Emilia-Romagna iscritti alle scuole superiori e con Isee familiare fino a 30mila euro, è incappata in diverse difficoltà tecniche e per questo viale Aldo Moro aveva già deciso di andare incontro alle famiglie che non sono riuscite a completare l'iter. Per fare richiesta, ricorda oggi la Regione, è necessario collegarsi al portale regionale. Fino al 30 novembre sarà poi possibile utilizzare i Pin ricevuti per ottenere l'emissione dell'abbonamento gratuito da parte delle aziende di trasporto della Regione, seguendo le istruzioni contenute nello stesso file pdf con il quale viene comunicato l'esito.

Dal 1 dicembre 2021 "tutti i Pin non utilizzati saranno annullati e non sarà quindi più possibile chiedere l'emissione dell'abbonamento". Per quanto riguarda le studentesse e gli studenti under 14, il termine per effettuare le richieste di abbonamento gratuito è il 31 dicembre 2021. Invece, dal 16 novembre 2021 fino al 31 dicembre possono richiedere il rimborso del loro abbonamento "annuale, plurimensile o assimilabile" gli studenti residenti in Emilia-Romagna che frequentano un istituto scolastico fuori regione "utilizzando, per il percorso casa-scuola, una società di trasporto pubblico di altre regioni". (Dire)