Ultimo saluto a Manuel, il 25enne morto sulla Porrettana

Sarà domani, 30 aprile, il giorno dell’addio a Manuel Bedonni, il motociclista 25enne morto a seguito di un violento incidente sulla Porrettana. Dalle 11 alle 12 sarà aperta la camera ardente all’Ospedale Maggiore, dove Manuel era stato ricoverato d’urgenza con un gravissimo trauma cranico, a seguito di un frontale con un Tir. Le sue condizioni erano risultate disperate fin dall’inizio. Nel dolore la famiglia, con un gesto di grande generosità, ha deciso di donare gli organi.

Il cordoglio di amici, colleghi e familiari sui social

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio su Facebook per il 25enne che della sua passione per la moto aveva fatto un pilastro della sua vita. “Chi ha la moto – scrive un amico – è pregato di venire in moto per dare l’ultimo saluto con il suo suono preferito. Ciccio, ci manchi”. Tanti anche i fiori e le foto - alcune delle quali scattate in sella alle loro due ruote – che chi era vicino al ragazzo ha postato sui social. “Ciao Bedo, grazie di tutto. Grazie di esserci sempre stato, delle paste alle 2 e delle lunghe chiacchierate. Mi mancherai amico mio. Dacci un occhio da lassù. Sempre gas aperto”, scrive uno di loro. Sul luogo dell'incidente, sulla Porrettana, poi, tanti hanno deposto mazzi di fiori e biglietti.

Il padre Marco scomparso un anno fa

Quella di Manuel, operaio in un’azienda di Sasso Marconi, è una storia di passione per le moto, tenacia e forza d'animo. Aveva perso da poco il padre Marco, ex pilota bolognese molto conosciuto nel mondo del rally, scomparso ad aprile 2023 a seguito di una malattia, ma era sempre riuscito ad andare avanti con un sorriso. “Non è possibile che a distanza di un anno siete tornati insieme – scrive un’amica di famiglia su Facebook – Manuel la settimana scorsa mi hai detto che ‘sicuramente starà brontolando anche da lassù..’, ‘testina’ tienilo buono ora che sei con lui…… vi voglio bene….”.