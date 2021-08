Gialli bolognesi, il caso del rapper Domedama: "Lo chiamavano 'bro' ma li abbiamo dovuti cercare uno per uno"

"La cosa che più mi ha impressionata di questo caso è stato constatare come i cosiddetti amici di Domenico (quelli che lo chiamavano 'bro', 'brother', 'fratello') non si siano presentati spontaneamente alle forze dell'ordine o dalla famiglia, costringendoci a cercarli uno per uno. Due addirittura si erano definiti i suoi migliori amici". Questo lo racconta l'avvocato della famiglia D'Amato (il nome d'arte Domedama deriva appunto da Domenico D'Amato) Barbara Iannuccelli, che ha seguito il caso di scomparsa quasi da subito, dall'estate 2017. Ventotto anni, di Molinella, tanta gente intorno e la passione per la musica rap. Presente sui social, ma solo fino a quel 22 febbraio maledetto. Da allora silenzio totale.

"La denuncia di scomparsa fu presentata il 31 marzo 2017 e fu archiviata in sette giorni. Dopo due mesi ho ricevuto l'incarico dalla famiglia e il fascicolo fu riaperto e il 23 giugno. Le ricerche vennero fatte a tre mesi dalla scomparsa. Cosa che a me non sembra affatto normale" contesta il legale, che insiste sull'importanza della tempestività in casi come questo. E oggi, a oltre 4 anni dalla sparizione del giovane, il caso resta un mistero irrisolto.

Domenico era stato visto l'ultima volta dal fratello Tommaso il 22 febbraio 2017. Da quel giorno è sempre risultato irreperibile: la cosa strana è che Domedama era particolarmente attivo sui social, anche per dare visibilità alla sua attività artistica. Niente video su Youtube, niente post su Facebook: niente di niente.

Caso Dome Dama, le indagini

Nella foto Dome Dama