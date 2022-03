Evade dai domiciliari e chiede il carcere: "Lo preferisco alla convivenza"

E' stato nuovamente arrestato per evasione e rinchiuso ai domiciliari, da dove ha tentato di fuggire. Tutto è iniziato ieri, 9 marzo, quando il 112 è stato allertato per una lite a Galliera. I carabinieri arrivati sul posto hanno trovato in strada due uomini e diverse valige appartenenti a un bolognese 33enne che stava scontando la condanna per reati contro il patrimonio a casa del fratello.

L'uomo ha raccontato dei continui dissapori e, con sorpresa dei militari, ha detto di preferire il carcere alla convivenza con il familiare. I militari hanno fatto non poca fatica a far rientrare in casa l'uomo che avrebbe dato inizio anche ad atti di autolesionismo.

Non è stato comunque accontentato. Per lui è stata disposta ancora una volta la detenzione domiciliare a casa del fratello.