E' ai domiciliari e spaccia: in casa mezzo etto di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 21enne nato in Cile, domiciliato nel quartiere Santo Stefano per spaccio. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio, quando i militari, impegnati in un servizio antidroga per le strade del centro, hanno notato un ragazzo in sella a una bici elettrica che ha citofonato al 21enne, già noto perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i suoi precedenti di polizia per maltrattamenti.

Il giovane ciclista è entrato e uscito dopo cinque minuti ed è stato identificato dai Carabinieri: si tratta di un 19enne italiano, residente in provincia, trovato in possesso di 7 grammi di marijuana e hashish.

A quel punto, i Carabinieri sono entrati nel palazzo e hanno sottoposto a perquisizione domiciliare l’appartamento del 21enne. Hanno quindi trovato una cinquantina di grammi di marijuana, un frammento di hashish, una bilancina di precisione e materiale di confezionamento. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 21enne è stato ricollocato agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo. Nei confronti del 19enne italiano, invece, è scattata una segnalazione alla Prefettura.

Dall'alba di oggi la Polizia ha dato esecuzione a una maxi operazione operazione di contrasto a una banda dedita allo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina e hashish nel quartiere Bolognina.