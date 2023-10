Scappa dopo l'incidente, ma i testimoni prendono la targa: era ai domiciliari

E' stato ri-arrestato e condannato a 8 mesi un cittadino tunisino 40enne, già agli arresti domiciliari per vari reati, tra i quali il maltrattamento di animali.

Quando, a seguito di un incidente tra un'auto e uno scooter a Valsamoggia, i Carabinieri sono intervenuti sul posto, i testimoni hanno riferito che il centauro si era dato alla fuga, ma di aver annotato il numero di targa.

I militari non ci hanno impiegato molto a risalire all'intestatario, così hanno bussato alla sua porta e verificato che non sarebbe dovuto essere in strada perché era agli arresti. Parcheggiata sotto casa hanno trovato anche la moto danneggiata nel tamponamento.

Il 40enne si è giustificato dicendo di essere andato solo a fare la spesa e di essere fuggito perché sarebbe finito nei guai e così è stato. Processato per direttissima, è stato condannato a otto mesi e rinchiuso nuovamente ai domiciliari.