Viavai nell'appartamento dell'arrestato: droga in tasca all'ospite

Un cittadino tunisino di 27 anni è stato ammanettato per spaccio di droga dalla Polizia. L'arresto è scaturito dalla segnalazione di alcuni vicini che, sapendo che in un appartamento del loro condominio di via San Vitale è rinchiuso un uomo ai domiciliari, hanno notato un certo viavai e hanno chiamato il 113.

Gli agenti delle volanti sono quindi arrivati davanti alla porta d'ingresso e hanno sentito il vociare, poi hanno controllato "l'ospite" tunisino 27enne appena varcata la soglia di casa: è stato trovato con una trentina di grammi di hashish e 12 di cocaina. Entrati in casa i poliziotti hanno trovato inoltre alcuni scarti riconducibili all'uso di droghe.

Il 27enne, noto con diversi alias, ha alle spalle numerosi precedenti, per reati di droga, lesioni e maltrattamenti. E' stato quindi arrestato. Il processo per direttissima si è celebrato nella giornata di oggi.

Il giorno di Santo Stefano, un cittadino romeno di 52 anni è stato denunciato di spaccio di stupefacenti, inoltre i Carabinieri hanno informato l'Autorità Giudiziaria che valuterà l'idoneità a continuare la detenzione domiciliare.

I militari hanno effettuato un controllo nell'abitazione dell'uomo, in zona San Ruffillo, trovando due ospiti e sul tavolo della cucina strisce di coca, altro stupefacente era nascosto nella caldaia.