Don Bosco, danni e scritte nei cantieri del tram. Minacce di morte all’assessore Borsari

Non si placa la tensione tra istituzioni e manifestanti del parco don Bosco. Dopo la recinsione spuntata la scorsa notte all’ingresso della sede del Partito Democratico di viale della Repubblica, il Comune di Bologna ha diffuso una nota stampa in cui elenca i danneggiamenti e le minacce subite nelle ultime ore: “I tentativi di blocco del cantiere del tram lungo il tratto di viale Aldo Moro, da parte di alcuni esponenti del comitato Besta e di soggetti riconducibili galassia antagonista, hanno lasciato una lunga scia di danneggiamenti a cose - ai mezzi della ditta che sta operando per il tram e gomme tagliate alle auto di diversi cittadini - e scritte ingiuriose sui muri. Tra queste sono state rinvenute anche minacce di morte all’indirizzo dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Bologna Simone Borsari, nei pressi della propria abitazione”.

“Atti violenti che nulla hanno a che fare con il dissenso. Le minacce reiterate in queste ore si aggiungono al clima di costante intimidazione degli ultimi mesi, anche attraverso i canali social, già denunciato in precedenti occasioni” continua l’amministrazione, che nel testo comunica di aver segnalato i comportamenti riportati alle forze dell’ordine. “In altre occasioni gli interessati e l’amministrazione hanno ritenuto di denunciare la cosa solo alle autorità competenti, senza darne notizia. Data la gravità del momento, e il crescente clima di violenza, si ritiene opportuno informare l’opinione pubblica cittadina” si conclude il comunicato.

In una seconda nota, giunta sempre da Palazzo d’Accursio, è riportata una dichiarazione del sindaco Matteo Lepore, che chiede “protezione” per i membri della sua giunta: “Esprimo solidarietà all’assessore Borsari e alla sua famiglia, per le intimidazioni subite e lo ringrazio per l’importante lavoro che fa ogni giorno. Quanto sta accadendo al parco don Bosco ormai da mesi è frutto di un clima di violenza aggravato dall’accondiscendenza da parte di aree politiche e culturali di varia provenienza. Pretendo rispetto per gli assessori della mia giunta, ma non solo. Sento il dovere di chiedere che siano anche protetti e tutelati, perché chi fa ogni giorno il proprio lavoro per la città non può vedere turbata la propria vita privata e familiare da un gruppo di violenti che sfruttano le giuste sensibilità ecologiste di tante persone in buona fede per fini politici di altra natura. Bologna ha sempre avuto gli anticorpi per arginare la violenza politica in modo democratico e lo farà ancora una volta” conclude il sindaco.