Don Bosco, Borsari sotto protezione. Gli attivisti: “Poteva scapparci il morto”

Continuano le tensioni tra il Comune di Bologna e gli attivisti del paco don Bosco. Nella giornata di ieri, la sede del Partito Democratico di viale della Repubblica è stata recintata con alcune transenne e con dei rami tagliati, presumibilmente presi dagli alberi abbattuti al parco di viale Aldo Moro. Sono apparse, poi, molte scritte contro le forze dell’ordine e contro chi governa la città. Una di queste, rivolta all’assessore ai lavori pubblici Simone Borsari, ha destato parecchia preoccupazione: “Borsari muori male” recita la scritta, tanto che il sindaco Lepore, in una nota, ha chiesto che la sua giunta fosse protetta. Borsari ha sporto denuncia e la Prefettura, come scrive Il Resto del Carlino, ha predisposto una vigilanza dinamica nei suoi confronti, ovvero un servizio che prevede numerosi passaggi quotidiani nei luoghi frequentati dall’assessore. Tra l’altro non si è trattato di un caso isolato: il Comune ha fatto sapere che negli ultimi mesi sono stati diverse le scritte e le minacce rivolte ai membri della giunta.

Le accuse di violenza arrivano però anche da parte del Comitato Besta. Gli attivisti, in una nota, hanno parlato di “modello G8 di Genova” e di “pericolosa deriva autoritaria. Nessuna regola di sicurezza sul lavoro e di legalità è stata rispettata. Si è verificata una gravissima sospensione dell'ordinamento democratico. Abbiamo inoltrato una denuncia all'ispettorato del lavoro per i corpo a corpo a 5 metri di altezza, che coinvolgevano i ragazzi aggrappati agli alberi e agenti di polizia che tentavano di trascinarli giù, con motoseghe in azione a pochi centimetri dai loro corpi. Chiediamo al sindaco: l'imposizione di un cantiere contempla la licenza di uccidere?”. A supporto delle accuse degli attivisti ci sono i tanti video circolati online negli ultimi due giorni, in cui effettivamente i giovani arrampicati sugli alberi sono trascinati via di peso mentre gli operatori della ditta incaricata per l’abbattimento degli alberi stavano già segando il tronco alla base.

Infine, c’è una foto condivisa dal Comitato che ritrae un poliziotto chino su un manifestante. Sulla schiena del poliziotto, infilata nei pantaloni, appare visibile una pistola. “Ci poteva scappare il morto” scrivono gli attivisti in un secondo comunicato.

“Questa foto scattata il 20 giugno sul terrapieno del don Bosco – continua il testo –, in un momento di grande agitazione e sbandamento della polizia, mentre trascinavano con violenza gli attivisti mostra, più di ogni altra immagine, scritta o video cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Essa ritrae un esponente delle forze dell’ordine in borghese. Tra pochi giorni, in un clima rovente, le pistole possono entrare al parco e non sappiamo cosa potrebbe succedere” conclude il Comitato.