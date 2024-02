Bologna dà l'ultimo saluto a don Giovanni Nicolini: "Ci lascia una grande eredità"

La cattedrale di San Pietro gremita di persone per dare l’ultimo saluto a don Giovanni Nicolini, il ‘parroco dei più deboli’ scomparso il 26 febbraio a 83 anni. A celebrare la messa è stato il cardinale Matteo Maria Zuppi: “Tutta la Chiesa e tutta Bologna lo ringraziano per il suo servizio”, ha detto durante l’omelia in cui ha ripercorso la vita e l’impegno del sacerdote che fu il parroco della chiesa di Sant'Antonio da Padova della Dozza e reggente della parrocchia dell'Ospedale Sant'Orsola.

Di don Nicolini, Zuppi ha ricordato il “suo amore radicale e tenerissimo, spirituale e nella storia, obbediente, più di tanto pseudo-obbedienti, e libero, personale e comunitario, ecclesiale e laico, civile”. Parole non scontate, perché Zuppi non tace "qualche sofferenza procurata per qualche incomprensione malcelata con quelli 'non innamorati', come li definisce papa Francesco", quelli ai quali "il suo amore appariva eccessivo".

Commosso l'amico Romano Prodi: "Avete visto la chiesa piena, impressionante, proprio perché tutti gli volevano bene - ha detto alla fine della funzione -. Era un anno prima di me alla Cattolica. Ci conoscevamo benissimo da ragazzi, poi non ci siamo visti per venti anni. Lo ricordo quando eravamo studenti. Era bello, ricco, intelligente e simpatico. Ricordo che tra le compagne di scuola quando ha detto che si era fatto prete c'era un pianto generale. Qui ha lasciato un'eredità bella, il problema è chi la coglie".

Anche il capo della Comunità islamica Yassine Lafram ha partecipato alle esequie religise: “Ce lo portiamo nel cuore e già ci manca tanto - ha detto - È sempre riuscito a mettere una buona parola per tutti. Ed è stato uno dei pochissimi ad aver difeso la famosa preghiera in piazza Maggiore dei musulmani”.