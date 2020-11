Malore durante incontro, morto il parroco di San Giovanni in Monte

E' stato colpito da un malore durante un incontro con alcuni catechisti don Mario Cocchi parroco di San Giovanni in Monte. Cocchi, 69 anni, è spirato ieri pomeriggio, lasciando la sacrestia che curava dal 2006. L'arcidiocesi ha ricordato con una nota il parroco e vicario pastorale di Bologna centro in una nota. Cocchi era conosciuto anche per le sue 'buone domeniche' sul canale Youtube della parrocchia.

"Ci mancheranno le tue giornate passate insieme a tutti noi, le tue prediche, le tue risate, il tuo affetto, le tue parole che avevi per tutti, la tua amicizia, il tuo essere vicini a tutti, non sarà facile rassegnarsi a non vederti più" si legge nel profilo Fb della parrocchia.

Monsignor Mario Cocchi è nato a Renazzo l’8 aprile 1951. Ha iniziato il servizio di diacono nella parrocchia di Corticella. Ordinato sacerdote il 15 settembre 1979, è stato destinato come cappellano a San Silverio di Chiesa nuova. Tornato a Corticella come parroco il 21 ottobre 1990, nel 2005 è stato nominato dal cardinal Carlo Caffarra vicario episcopale per la pastorale integrata. Era parroco a San Giovanni in Monte dal 2006.