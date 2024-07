QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una signora ricchissima e malata terminale che vive in Francia, una finta eredità da due milioni di euro e un conto corrente in provincia di Varese. Sembra la trama di una strana soap opera svizzera, ma sono gli elementi di una truffa molto diffusa su Internet. Un posto che, si sa, è pieno di raggiri: phishing di finte istituzioni, falsi profili social, fantomatici premi da riscattare. Ma anche storie strappalacrime di anziane signore tanto ricche quanto sole che cercano qualcuno di buon cuore a cui affidare i propri beni prima di morire (e guarda caso quel qualcuno sei sempre tu). Le storie sono tante ma l’obiettivo è sempre lo stesso: spillare alla vittima centinaia se non migliaia di euro. Quando abbiamo ricevuto l’ennesima mail frode, non l’abbiamo ignorata come andrebbe fatto ma abbiamo deciso di ‘abboccare’ e andare fino in fondo per capire cosa sarebbe successo. Ed ecco come è andata.

Madame Chantal Gallotti e la sua eredità da capogiro

“Mi scusi per questo modo di contattarla. Dono i miei averi ad una persona onesta e bisognosa insomma, mi chiamo Chantal Gallotti, sono di origine italiana e vivo in Francia. Soffro di una grave malattia che mi condanna a morte certa, è un tumore alla gola, e ho una somma di 2.000.000 euro che vorrei fare di cui una persona di fiducia e onestà possa farne buon uso”. Ci contatta così Chantal Gallotti, nom de plume di un anonimo truffatore che si cela dall’altra parte della corrispondenza. La mail è ricca di errori grammaticali e di punteggiatura, e il mittente non ha una foto profilo. Ci racconta di essere “il proprietario di una società di importazione di olio rosso in Belgio, Francia, Finlandia, Italia, Svizzera” e di aver perso la “moglie sei anni fa, il che mi ha colpito molto e non sono stato in grado di risposarmi fino ad oggi, non abbiamo avuto figli”. E poi la richiesta: “Vorrei fare questa somma come donazione prima della mia morte in modo che i miei giorni siano contati per la mancanza di questa malattia per la quale non ho avuto alcuna cura ma un sedativo in Francia, vorrei sapere in seguito se puoi beneficiare di questa donazione?”.

Un colpo di fortuna troppo bello per essere vero. E infatti non lo è. Ma rispondiamo dicendo che siamo interessati e continuiamo lo scambio di mail. Nei messaggi successivi, Gallotti si premura di avere informazioni su di noi perché, spiega, vuole assicurarsi che la sua donazione finisca in buone mani. Prima ci chiede “cosa fai per vivere, la tua situazione economica, la tua religione e se possibile la tua vita privata” e successivamente “una volta ricevuto questo regalo, cosa farai per prima cosa? Ti piacciono i bambini? Cosa significa per te l'amore?”. Nel mentre non si scorda di infarcire la mail di un senso di urgenza, ricordando più volte la sua malattia, di “non avere più speranza” e che nei giorni successivi sarebbe andata “in Svizzera per la mia ultima operazione”. Lo scopo è creare empatia e ‘umanizzare’ la comunicazione con la vittima, e metterle fretta prima che l'occasione sfumi per sempre. Quello che rispondiamo alla signora sembra convincerla, così il raggiro passa alla fase successiva: “Vi prego di contattare prima il mio notaio via e-mail per richiedere la vostra donazione, l'ho appena avuta al tel che vi sta aspettando”. E ci lascia l’indirizzo mail del suo ‘intermediario’.

Il notaio di Parigi e il falso certificato

Contattiamo il sedicente notaio, François R. G. Hubert Goubert di sede a Parigi, che ci invia un modulo da compilare inserendo molti dei nostri dati personali: nome e cognome, indirizzo di residenza, situazione famigliare, iban e dettagli del conto bancario e persino una copia della carta d’identità. Informazioni necessarie, spiega, per “eseguire rapidamente le procedure”. Anche la mail di Goubert, che si firma con il titolo di maître, contiene elementi che sollevano qualche sospetto: “Devi necessariamente ringraziare Dio per questo cambiamento che la vita ti porta in questo anno 2018”. Un errore che lascia intuire che questa truffa circola da molto tempo e che gli autori si limitano a copiare e incollare un testo già redatto.

Comunque sia, rispediamo il modulo riempendolo di dati creati ad hoc: finti nome e cognome e residenza, un iban falso creato attraverso un portale online gratuito. Evitiamo di dare altre informazioni sul nostro conto bancario e non inviamo la copia della carta d’identità. Il notaio si rifà vivo dopo un paio di giorni restituendoci un ‘certificato del Tribunale di primo grado di Parigi’ che attesta la validità della cifra che dovrei ereditare. È un documento palesemente falso: intestazioni a ministeri inesistenti (‘della Microfinanza’ e della Giustizia e dei diritti umani’) così come inesistenti sono le leggi che cita per aumentare la parvenza di credibilità. Ma è un foglio realizzato goffamente con un software di elaborazione di testi come Word o Open Office, con tanto di immagini sgranate di francobolli e file di casette a fare da cornice al testo.

La 'segretaria' e quel conto corrente in provincia di Varese

Ma ecco il punto: per ricevere sul proprio conto i due milioni di euro è necessario pagare prima ‘una cauzione di 315 euro a titolo di tassa per la dichiarazione al Dipartimento delle Finanze e delle Imposte Pubbliche”. Quindi questa narrazione arzigogolata è stata architettata fin dall’inizio per chiedere alla vittima una cifra che, tutto sommato, è poca cosa rispetto all’eredità promessa. Quando restituiamo il certificato firmato, il finto notaio ci indica l’iban su cui dovremo versare la cifra e l’intestatario.

Intuito il raggiro, abbiamo smesso di rispondere. Dopo 24 ore Goubert ci ricontatta sollecitandoci al pagamento e ci lascia il suo numero di telefono. La conversazione si sposta quindi su WhatsApp, dove finiamo per chattare con la sedicente ‘segretaria’ del falso notaio, che ci ripete la storia del pagamento per le spese amministrative dell’atto di donazione. Con la scusa di ricevere ulteriori informazioni, riusciamo a sapere che il conto è intestato a una persona fisica che vive a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Ovviamente non abbiamo inviato i soldi e abbiamo bloccato il numero. Dopo qualche giorno, riceviamo gli stessi messaggi da un numero diverso che ha il prefisso del Togo, segno che il truffatore – o i truffatori, perché il sospetto è che gli autori siano almeno due – utilizza un servizio Voip che permette di creare numeri di telefono virtuali. Davanti al nostro silenzio, la signora Gallotti, il notaio Goubert e la sua segretaria hanno infine desistito e sono scomparsi.