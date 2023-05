Recluta volontari, richieste di supporto e donazione: come dare e ricevere aiuto

Al via alcune iniziative dell'amministrazione locale e regionale a sostegno del territorio flagellato dal maltempo e degli alluvionati.

Come proporsi come volontari a Bologna e provincia

La prima iniziativa parte da Palazzo D'Accursio che nell'arco di poche ore ha già reclutato quasi 4 mila i volontari dopo aver lanciato un appello via social. Da oggi le persone che hanno dato la propria disponibilità saranno eventualmente ricontattate in base alle esigenze riscontrate e, a partire dalle zone in cui la situazione di emergenza è stabilizzata, si inizierà a intervenire sia a Bologna che nei Comuni dell’area metropolitana, in accordo con i sindaci. "Come in ogni emergenza Bologna si dimostra sempre pronta e generosa, ma dobbiamo evitare improvvisazioni e sovrapposizioni che possano intralciare la gestione complessiva dell’emergenza. Ecco perché raccogliamo le disponibilità, e vi indicheremo quando, come e dove intervenire", specifica il comune.

Se il meteo lo consentirà, ci sarà bisogno prevalentemente di aiuto per pulire cortili e altri spazi, dando una mano nei tanti condomini allagati e sommersi dal fango. Spiega l'amministrazione. Per chi volesse partecipare qui il modulo da compilare.

Come richiedere aiuto a Bologna e provincia

Questa mattina è stato creato anche un modulo per tutte le cittadine e i cittadini del Comune di Bologna o dei Comuni dell’area metropolitana che in queste ore hanno bisogno di supporto e aiuto (per pulizia strada, cantine, cortili e altri spazi).

Questi moduli saranno i canali ufficiali del Comune e della Città metropolitana di Bologna per offrire la propria disponibilità e raccogliere le richieste di aiuto. Qui il modulo da compilare.

Raccolta fondi emergenza maltempo della Regione Emilia-Romagna

Di fronte a una regione alle prese con la devastazione dell’acqua, in tantissimi hanno chiesto di poter dare una mano, anche versando un contributo. Così la Giunta regionale ha deciso di avviare subito una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità colpite .

Chiunque potrà versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964 ; Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.

"Ogni euro raccolto - spiegano da viale Aldo Moro - l’utilizzo che ne verrà fatto, verranno resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per precedenti raccolte fondi (ricostruzione post sisma, emergenza Covid, emergenza Ucraina)".

Maltempo, le ultime notizie

Maltempo nel bolognese, i video