"Il mio Giuseppe non c'è più. Aiutatemi ad abbracciare chi ha ricevuto i suoi organi"

Da quando, a gennaio scorso, suo figlio 18enne Giuseppe Leonardo è morto, Valentina non si dà pace. L’unico spiraglio che intravede per ritrovare un po’ di serenità è la possibilità di incontrare e abbracciare le persone che hanno ricevuto gli organi del ragazzo. Quella di Giuseppe, secondogenito di Valentina, della provincia di Enna, è una storia complessa. Allievo dell’Istituto tecnico di Regalbuto, Giuseppe si stava preparando per andare con i compagni in gita in Polonia. E ha rinnovato la carta d’identità, scegliendo di donare gli organi, così come avevano fatto i suoi genitori prima di lui. Mai la mamma avrebbe pensato che quella scelta, quasi naturale, potesse avere tali risvolti.

Il drammatico incidente e la donazione degli organi

Lo scorso gennaio, infatti, Giuseppe, forse per una sfida o per dare una prova di coraggio, è precipitato da un’altezza di circa 4 metri ed ha riportato un fortissimo trauma, che gli è risultato fatale. I genitori, seguendo le indicazioni del ragazzo hanno deciso di donare il cuore, i reni, le cornee del 18enne che hanno subito raggiunto altrettanti pazienti in lista d’attesa in tutta Italia. Il cuore, in particolare, da indiscrezioni raccolte dai familiari, sarebbe andato ad una persona operata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

La legge italiana vieta di dare informazioni

Difficile, tuttavia, trovare riscontri precisi a queste informazioni ottenute in via del tutto informale. L’articolo 18 della legge numero 91 del 1999 che disciplina il trapianto di organi in Italia, infatti, non consente al personale sanitario o amministrativo di comunicare ai familiari del donatore chi siano i beneficiari del loro gesto generoso. L’anonimato è adottato anche in altri Paesi europei come Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Ma non in tutto il mondo è così. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’incontro tra i familiari del donatore e i beneficiari è possibile nel caso che entrambe lo richiedano. Sono sempre i centri trapianto a fare da mediatori della relazione tra i familiari dei donatori e pazienti, con un percorso che parte dalla trasmissione di una lettera di ringraziamento in forma anonima. Il dibattito su questo tema delicato, anche in Italia, è apertissimo.

L’appello e il tam tam sui social

La speranza di Valentina è che chi ha ricevuto il cuore del figlio, leggendo queste poche righe, si possa riconoscere e decida di farsi avanti “anche se sta attraversando un periodo complesso”. Per cercarlo, ha attivato anche un tam tam sui social con l’aiuto del figlio maggiore e di alcune amiche. “Il mio sogno è quello di poterlo abbracciare – è il suo appello – e magari poter rivedere in lui una scintilla del mio Giuseppe”.

La redazione di BolognaToday, rilanciando l'appello della donna, mette a disposizione il proprio indirizzo email -bolognatoday@citynews.it - per eventuali contatti