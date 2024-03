In ricordo di Manuele: la donazione della famiglia per il giovane scomparso prematuramente

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È di 2.350 euro la donazione all’Ausl della famiglia di Manuele, un paziente di 42 anni scomparso prematuramente per una malattia autoimmune ai reni. La consegna della donazione, indirizzata ai professionisti che lo hanno accudito e curato nei suoi ultimi anni di vita, è avvenuta questa mattina, venerdì 1 marzo, all’Ospedale Maggiore di Bologna. “Un momento di ricordo, condiviso da amici e camici bianchi che hanno conosciuto e sono stati accanto a Manuele durante il suo lungo periodo di malattia, che nell’atrio del reparto di Terapia intensiva si sono riabbracciati, ricordando la forza e il coraggio con cui il ragazzo ha lottato per la vita fin dalla diagnosi della malattia, avvenuta all’età di soli 15 anni” scrive l’azienda sanitaria in una nota.

A Manuele venne diagnosticata una patologia autoimmune ai reni quando era ancora un adolescente. Qualche anno dopo, la madre gli donò un rene, ma sfortunatamente nell’arco di poco tempo il suo fisico rigettò l’organo, compromettendo ulteriormente il suo fragile quadro clinico. Per venti anni, Manuele si è sottoposto a dialisi al Maggiore, vivendo gli ultimi due mesi di vita nel reparto di Terapia intensiva.

"Io faccio la contabile e so cosa significa andare a lavorare per poi staccare la sera e tornare a casa in famiglia, libera dai pensieri. Non è però così per tutti questi professionisti che hanno accolto, sostenuto e accompagnato per ben due mesi Manuele, me e mia mamma, qui, in Terapia intensiva. Loro lottano costantemente per la vita altrui e quando terminano il proprio turno di lavoro sono certa che portino a casa con sé anche degli stralci dei nostri vissuti ". Ha esordito così, con commozione e gratitudine, Sara Marchesini, sorella di Manuele, alla consegna dell'assegno, avvenuta alla presenza dei sanitari del reparto di Terapia intensiva, nonché dei medici e degli infermieri della dialisi che per diciassette anni sono stati al fianco del giovane durante le terapie salvavita. I fondi donati sono il frutto di un evento benefico organizzato dalla famiglia, insieme ai più grandi amici di Manuele, in collaborazione con AIDO e il Comune di Anzola Emilia, il 20 gennaio scorso, data in cui Manuele avrebbe compiuto 43 anni.

“Non sempre tutto il possibile è abbastanza per salvare la vita di un paziente. Quando ero un giovane medico pensavo che il mio lavoro sarebbe consistito nel salvare vite umane. Con il passare degli anni ho compreso che l’obiettivo principale doveva essere curare: ascoltare, piangere, vivere anche gli ultimi attimi di lotta per la vita accanto ai pazienti. Questo è ciò che io e tutta l’equipe medico-infermieristica che rappresento, abbiamo provato a fare stando accanto a Manuele” ha detto Nicola Cilloni, Direttore della Terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore.

“Come infermiere del centro dialisi – ha detto Giuseppe Morandi, infermiere della Dialisi che conobbe Manuele poco più che 20enne – mi preme ricordare Manuele per quello che ci ha lasciato. Noi infermieri viviamo quasi delle vite intere accanto ai nostri pazienti e in tutto questo tempo loro diventano per noi degli amici, così come noi per loro una specie di famigliari. Quello che ricordo di Manuele è la scelta di condurre una vita il più possibile simile a quella dei suoi coetanei, di mantenere le sue abitudini, talvolta rinunciando consapevolmente allo stile di vita ideale per un paziente in trattamento dialitico, ma veramente difficile da sostenere a lungo termine per un ragazzo della sua età. Non è facile raccontare in poche parole un percorso lungo 17 anni ricco di difficoltà e sofferenza, ma anche di speranza e tanti sorrisi: ricordo le nostre conversazioni sui motori e gli sfottò sulla differente fede calcistica, proprio come si fa tra amici. Per me, ma per tutto il gruppo infermieristico Manuele rimane il ragazzo che abbiamo visto crescere, e noi con lui”.