Donazioni covid "Insieme si può": in Emilia-Romagna superati i 70 milioni

Donare denaro o servizi per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19. L'Emilia Romagna con la campagna "Insieme si può" ha fatto registrare 74.315.241 euro, per la maggior parte destinati alle strutture sanitarie, pari a 71.691 donazioni, delle quali oltre 13mila erro in beni e servizi (dati aggiornati a settembre).

Nella rendicontanzione, disponibile sul sito della Regione, si nota che a donare sono stati oltre 55mila cittadini per 12milioni, 8.202 findazioni, per olre 8 milioni e 6.480 imprese per quasi 39milioni, seguono poi associazioni ed enti pubblici.

"Ogni euro raccolto e il suo utilizzo verranno resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per la ricostruzione post sisma" fanno sapere da viale Aldo Moro.

La campagna è ancora attiva:

