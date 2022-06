Sangue, Donini: "In Emilia-Romagna c'è, operazioni si fanno"

In Emilia-Romagna "non ci sono carenze di sangue". L'autonomia regionale nella raccolta del sangue, assicura l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, non è a rischio: se mai c'è "qualche difficoltà a dare sangue a regioni carenti", come è stato fatto in passato. L'assessore ridimensiona insomma l'allarme lanciato nei giorni scorsi, parlando al question time di un "uso non corretto dalla parola carenza".

Sull'argomento "bisogna che si vada fino in fondo, oltre ogni ragionevole dubbio". Anche perchè i prossimi mesi "saranno dedicati anche al recupero delle liste d'attesa", ricorda Donini citando il piano che riguarda anche gli interventi chirurgici programmati.

Dunque le parole dell'Ausl "vanno nella direzione di stimolare la donazione" nei mesi estivi, solitamente più difficili per le donazioni. I dati regionali, comunque "confermano che l'autosufficienza regionale è sempre stata garantita, e nessun intervento chirurgico programmato è stato messo a rischio".

Non soddisfatto il capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Lisei, secondo cui "qualcuno ha voluto sottovalutare il problema. Se a noi arrivano le segnalazioni vuol dire che c'era già una carenza. Quell'appello a donare poteva essere fatto un mese fa".