Colori regioni, Donini: "E' la strategia giusta? Meglio situazioni circoscritte"

La suddivisione in fasce non convince l'assessore: "I contagi sono in aumento, anche in relazione alla presenza delle mutazioni genetiche del virus"

"Mi chiedo se questa sia la strategia giusta, noi (L'Emilia-Romagna - ndr) siamo in bilico e aspettiamo di capire le determinazioni del Governo".

La suddivisione in fasce dell'Italia in emergenza sanitaria non convince l'assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini: "Siamo in una situazione che vede ancora il virus circolare a livello nazionale e internazionale", ha detto a margine di una videoconferenza a Modena. Se l'Emilia-Romagan rischia di tornare arancione, Donini si chiede "quanto sia efficace questa strategia dell'Italia maculata nella quale il virus rimbalza, si impenna e poi decresce nelle varie regioni. Sarebbe più utile una visione generale del nostro Paese, intervenendo nelle situazioni circoscritte dove ci sono espressioni di forte propagazione del virus o pericolosi scenari di focolai".

Intanto i presidenti di regione lavorano per evitare nuove chiusure. Per il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini “con una chiusura generale, il rischio è quello di creare malumori, turbolenze, proteste. Queste, semmai, devono essere gestite e accompagnate da spiegazioni, dati e decisioni politiche"; ma serve un "cambio di passo" su vaccini e ristori, osservando che dopo un anno “le categorie economiche sono allo stremo”, si legge nella nota della Conferenza delle Regioni.

L'assessore assicura che in regione "siamo ampiamente sotto la soglia del 30% in terapia intensiva e del 40% nei reparti Covid. I contagi sono tendenzialmente in aumento, anche in relazione alla presenza delle mutazioni genetiche del virus. La situazione è in questo ambito - quindi - il Governo dovrebbe tenere conto di vari fattori, di vari indicatori, certamente la propagazione del virus da un lato ma anche una situazione che ad oggi non è a livello di guardia per quello che riguarda la saturazione degli ospedali". (dire)