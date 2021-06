Donini: "Un altro giorno senza decessi, traguardo oltre il 70% dei vaccinati entro fine estate"

Ora però "serve uno sforzo ancora maggiore per far capire a chi ha dubbi o è meno propenso a prenotarsi per la vaccinazione"

"Un altro giorno senza alcun decesso, pra puntiamo all'immunità per la nostra comunità". Così l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini, a commento dell'ultimo bollettino sui contagi covid nella regione, ovvero 93 contagi, aumento dei guariti e calo dei ricoveri.

"In Emilia-Romagna abbiamo un traguardo da raggiungere entro la fine dell’estate: la protezione immunologica di comunità con la possibilità concreta di arrivare ben oltre al 70% di emiliano-romagnoli vaccinati" dichiara e auspica Donini "oggi già oltre 2,2 milioni cittadini hanno ricevuto almeno la prima dose e mezzo milione di persone hanno la data di prenotazione per la somministrazione nelle prossime settimane".

Ora però "serve uno sforzo ancora maggiore per far capire a chi ha dubbi o è meno propenso a prenotarsi per la vaccinazione, che vaccinarsi è fondamentale, per sé e per gli altri. Come Regione intensificheremo la campagna di comunicazione e siamo certi che medici di famiglia, farmacisti e i pediatri di libera scelta ci aiuteranno nel sensibilizzare e far capire agli assistiti e alle famiglie quanto sia importante vaccinarsi. Infine, ne discuteremo anche in Conferenza delle Regioni, dove presiedo la Commissione Sanità, perché questo sia un impegno nazionale, di tutti, di Governo, Regioni, categorie professionali", sottolinea l'assessore.

"Abbiamo protetto innanzitutto la popolazione più vulnerabile, con la prima dose somministrata al 100% degli over 90, al 95,8% della fascia 80-89, all’88,6% dei 70-79enni e all’83 % di chi ha tra i 60 e i 69 anni. E fra i 50-59enni siamo comunque al 70%. Le percentuali scendono ovviamente man mano che scende l'età delle persone, anche perché sono quelle per le quali abbiamo aperto le finestre di prenotazione più di recente: finestre di prenotazione, è importante ribadirlo, che restano aperte, ci si può prenotare sempre", conclude Donini.