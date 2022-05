Donna accoltellata in via Andrea Costa: "Garantire più tutele alle donne vittime di violenze e femminicidi"

E' in condizioni molto critiche la donna che ieri, intorno alle 12.30, sarebbe stata picchiata e ferita all'interno di un appartamento di via Andrea Costa (nei pressi della Chiesa di San Paolo di Ravone): la Polizia, intervenuta in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti che hanno sentito delle urla, ha individuato e portato in Questura un uomo sulla cinquantina. La 44enne è ricoverata all'Ospedale Maggiore.

"Vogliamo ancora continuare a disquisire con le elucubrazioni su 'arbitro o arbitra' o, piuttosto, lavorare seriamente per giungere una buona volta alla riforma della giustizia e per garantire maggiori tutele alle donne sempre più vittime di violenze e femminicidi?". E' intervenuta così la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile nazionale del dipartimento Pari opportunità del partito, dopo l'episodio ieri in città.