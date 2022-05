Donna accoltellata in casa, fermato un uomo

Intorno all'ora di pranzo di oggi le volanti della Polizia sono intervenute in via Andrea Costa, all'interno di un'abitazione, per una violenta agressione ai danni di una donna, che a causa delle ferite riportate è stata trasportata all'Ospedale Maggiore in codice rosso, quello di massima gravità. Un uomo è stato individuato e portato in Questura, da dove fanno sapere, che le attività investigative e gli accertamenti del caso sono in corso. Pare che l'allarme sia stato lanciato da alcuni vicini, che avrebbero sentito le urla della donna.