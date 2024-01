Giovane mamma accoltellata in via Rialto, condannato a 15 anni l'ex

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quindi anni di carcere. E' la condanna arrivata stamane per il 32enne marocchino che nel giorno della Vigilia di Natale del 2022 accoltellò la ex compagna, davanti ai figlioletti, ferendola gravemente.

"Ha ottenuto la sua giustizia". Questo il commento rilasciato dal suo legale - come informa l'Agenzia Dire - dopo la lettura della sentenza con cui l'uomo è stato condannato in abbreviato a 15 anni per tentato omicidio, lesioni, resistenza e rapina. Accogliendo le richieste formulate lo scorso novembre dal pm Nicola Scalabrini, la giudice Grazia Nart ha anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici l'imputato, difeso dall'avvocato Matteo Sanzani, lo ha interdetto legalmente per la durata della pena e ha disposto nei suoi confronti la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Quanto ai risarcimenti, per la vittima la somma dovrà essere quantificata in sede civile, mentre per i figli sono state disposte provvisionali da 100.000 euro e per il Comune di Bologna un risarcimento da 40.000 euro.