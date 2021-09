Imola: estorsione sessuale ad anziano, prelevate cifre per 60mila Euro

La Compagnia della Guardia di Finanza di Imola ha denunciato una giovane donna di etnia rom, residente a Roma, per aver estorto più di 60.000 euro ad un anziano imolese.

Le attività investigative delle Fiamme Gialle imolesi sono partite da una segnalazione della rete antiriciclaggio nei circuito del credito al consumo. In altre parole, il sistema ha evidenziato un anomalo andamento dei flussi finanziari riconducibili ad un cittadino imolese: in un breve arco temporale, infatti, lo stesso aveva ricaricato frequentemente carte PostePay intestate a diversi giovani stranieri ed aveva trasferito elevate somme di denaro tramite i circuiti Western Union e Moneygram.

L’approfondimento della Segnalazione di Operazioni Sospette avvenuto nel corso dell’indagine ha consentito ai militari di accertare che l’anziano aveva versato alla donna somme non dovute per oltre 60.000 euro, arrivando persino a contrarre un finanziamento necessario a far fronte alle insistenti richieste della giovane.

La donna aveva conosciuto l’uomo in una chat online e i due si erano incontrati per la prima volta nel settembre del 2018 nella Capitale e, da quel momento, la trentenne aveva iniziato a chiedere all’uomo somme di denaro sempre più elevate sotto la minaccia di rivelare la loro relazione alla sua famiglia.

Nonostante ciò, la donna era riuscita a convincere l’anziano a incontrarsi nuovamente a Roma e anche a seguito di questo secondo incontro lo aveva intimorito, minacciandolo di poterlo denunciare per violenza sessuale, paventando l’esistenza di un referto di un ospedale che lo potesse attestare.

La donna è stata deferita alla Procura della Repubblica di Bologna che ha ordinato il sequestro della somma illecitamente ottenuta per estorsione.