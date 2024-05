Donna anziana investita da un autobus: è grave

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nella mattina di oggi, mercoledì 15 maggio, una donna anziana è stata investita da un autobus della linea 29. L’incidente è avvenuto in pieno centro storico, all’angolo tra piazza Maggiore e via Rizzoli, proprio di fronte all’ingresso del cinema Modernissimo.

Ancora non chiara la dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni il colpo sarebbe stato molto duro e la donna risulterebbe in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che il personale del 118 con un’automedica e un’ambulanza. La donna è stata trasportata al Trauma center dell’ospedale Maggiore. Al momento il tratto di strada è chiuso al traffico per permettere tutti i rilievi del caso.