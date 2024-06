Donna morta in casa in via Cartoleria, l'autopsia: "Non è stato omicidio"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’autopsia esclude l’ipotesi dell’omicidio per la morte della donna di 52 anni trovata senza vita nella sua casa in via Cartoleria, in pieno centro storico, lo scorso gennaio dopo alcune settimane in cui la famiglia non aveva più sue notizie. Come riportato anche dal Resto del Carlino, l’esame disposto dalla Procura ha fatto emergere che la donna è stata stroncata da un’emorragia interna avvenuta intorno al giorno di Natale. Secondo i medici legali la causa del malore è stata una “rottura delle varici esofagee causata da cirrosi” e non sono state trovate altre ferite o segni di violenza sul corpo della donna.

Si alleggerisce così la posizione dell’unica persona indagata, un cinquantenne amico della vittima su cui il pm Nicola Scalabrini ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio. Agli inquirenti l’uomo aveva raccontato che era insieme alla donna quando questa si era accasciata, ma che per lo shock era fuggito e che comunque la 52enne era già morta quando lui aveva lasciato la casa.

È stata la madre di lei a scoprire il cadavere qualche settimana dopo: insospettita dal fatto che della figlia non aveva avuto più notizie, l’aveva raggiunta a casa e l’aveva ritrovata senza vita sul pavimento. Nel tempo il corpo era stato contaminato dal cane della donna, rimasto solo nell’appartamento.