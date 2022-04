Donna morta, indagato il marito

Si indaga sulla morte di una donna di 59 anni in provincia. Il marito, 61 anni, disse che si era suicidata, ma procura e carabinieri vogliono vederci chiaro. Lo riferisce il Corriere di Bologna.

L'uomo chiamò i soccorsi il 5 settembre e la moglie sarebbe stata distesa sul letto con una corda intorno al collo e l'estremità legata a una spalliera, ma, da quanto si apprende sarebbe indagato per omicidio volontario e ieri è stato interrogato.

Alcuni testimoni hanno parlato di rapporto conflittuale tra moglie e marito. La donna, come stabilito dall'autopsia, è morta per asfissia, dopo 'assunzione di un mix di farmaci antidepressivi, che la donna assumeva, ma che erano presenti in dosi massicce nel corpo.